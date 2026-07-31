Defensiv soll es besser laufen Neuer Trainer will mit der Augst an Vorsaison anknüpfen Klaus Sackenheim 31.07.2026, 05:00 Uhr

i DIe SG Augst Eitelborn 2026/27 mit (hinten von links) Jonah Haas, Kai Ahlscheid, Ryan Franz, Moritz Brendler, Rico Dillschnitter; (Mitte von links) Trainer Patrick Birkner, Co-Trainer Luca Haas, Felix Knopp, Paul Marzi, Aymen Hamouchi, Aaron Kaiser, Fin Liesner, Tobias Knopp, René Knopp, Melina Noll; (vorne von links) Benedikt Knopp, Soufiane Chamat, Jens Bermel, Oliver Sören Gleis, Markus Jeganathan, Karim Bejaoui. Wolfgang Heil

Als Aufsteiger die zweitbeste Offensive in der Liga zu stellen, ist eine Ansage. Genau daran will die SG Augst im – viel zitierten – schwierigen zweiten Jahr anknüpfen. Allen voran an der Defensive soll gearbeitet werden. Das alles mit neuem Trainer.

Es war eine, wenn nicht die Überraschung der abgelaufenen Saison, wie die SG Augst Eitelborn als Kreispokalsieger und Aufsteiger mit Spielertrainer Robin Reifenberg mit 100 Toren als zweitbeste Liga-Offensive die Bezirksliga Mitte erstürmte und auf einem respektablen vierten Platz die Ziellinie überschritt.







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