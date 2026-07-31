Als Aufsteiger die zweitbeste Offensive in der Liga zu stellen, ist eine Ansage. Genau daran will die SG Augst im – viel zitierten – schwierigen zweiten Jahr anknüpfen. Allen voran an der Defensive soll gearbeitet werden. Das alles mit neuem Trainer.
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Es war eine, wenn nicht die Überraschung der abgelaufenen Saison, wie die SG Augst Eitelborn als Kreispokalsieger und Aufsteiger mit Spielertrainer Robin Reifenberg mit 100 Toren als zweitbeste Liga-Offensive die Bezirksliga Mitte erstürmte und auf einem respektablen vierten Platz die Ziellinie überschritt.