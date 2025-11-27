SG gastiert in Emmelshausen Neben guter Leistung wünscht sich Westum auch Punkte Daniel Fischer 27.11.2025, 11:22 Uhr

i Für Sebastian Gottschalk (in Blau) und die SG Westum/Löhndorf geht es im letzten Spiel des Jahres zur Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Gelingt es der SG Westum/Löhndorf, im letzten Spiel des Jahres noch etwas näher an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken? Dafür wäre ein Sieg beim FC Emmelshausen-Karbach II nötig.

Die Kombinierten aus Westum und Löhndorf beschließen das Fußballjahr in der Fußball-Bezirksliga Mitte am 17. Spieltag mit einer Tour in den Hunsrück zur Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach (So., 15 Uhr). Dort ist die SG klarer Außenseiter, wenngleich beim derzeit personell arg gebeutelten Aufsteiger zumindest zwei wichtige Akteure in den Kader zurückkehren könnten.







