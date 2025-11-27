SG gastiert in Emmelshausen
Neben guter Leistung wünscht sich Westum auch Punkte
Für Sebastian Gottschalk (in Blau) und die SG Westum/Löhndorf geht es im letzten Spiel des Jahres zur Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Gelingt es der SG Westum/Löhndorf, im letzten Spiel des Jahres noch etwas näher an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken? Dafür wäre ein Sieg beim FC Emmelshausen-Karbach II nötig.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kombinierten aus Westum und Löhndorf beschließen das Fußballjahr in der Fußball-Bezirksliga Mitte am 17. Spieltag mit einer Tour in den Hunsrück zur Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach (So., 15 Uhr). Dort ist die SG klarer Außenseiter, wenngleich beim derzeit personell arg gebeutelten Aufsteiger zumindest zwei wichtige Akteure in den Kader zurückkehren könnten.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport