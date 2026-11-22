Abbruch im Weiherstadion Nebel bremst Weitersburg und Liebshausen aus Stefan Lebert 22.11.2026, 21:29 Uhr

i Nebel, soweit das Auge blickt im Weitersburger Weiherstadion: Die Partie in der Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Weitersburg und der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal wurde nach 19 Minuten abgebrochen. Sebastian Volkweis

Zu viel Nebel und zu schlechte Sicht im Weitersburger Weiherstadion: Die Partie zwischen dem gastgebenden SVW und der SG Liebshausen wurde abgebrochen.

Spielabbruch in Weitersburg: Die Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Kunstrasen im Weiherstadion zwischen dem gastgebenden SV Weitersburg und der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal ist am späten Sonntagnachmittag zwar angepfiffen worden, doch schon nach kurzer Zeit musste Schiedsrichter Philipp Michels (SV Oberkyll) die Begegnung unterbrechen.







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