Der SV Untermosel steht in der Bezirksliga vor einer Auswärtsaufgabe: In Oberwesel spielt der SVU bei Aufsteiger SG Viertäler.

Für den SV Untermosel geht es am Sonntagnachmittag (15 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit einer kniffligen Auswärtsaufgabe weiter. Der Tabellendritte ist zu Gast am Rhein bei Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel.

Nachdem der SV Untermosel zuletzt in der Liga mit zwei Siegen in Schwung gekommen war, präsentierten sich die Moselaner auch unter der Woche im Rheinlandpokal in guter Verfassung. Über weite Strecken hielt die Mannschaft von Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach gut mit, war in der ersten Halbzeit sogar mindestens ebenbürtig, musste sich am Ende aber knapp mit 0:2 geschlagen geben.

Zurück im Ligaalltag geht es nun auswärts zur SG Viertäler an den Rhein. Der Aufsteiger wartet angesichts von zwei Remis und einer Niederlage zwar noch auf den ersten Saisonsieg, konnte im ersten Heimspiel aber immerhin dem Top-Team aus Weitersburg ein Remis (2:2) abtrotzen und präsentierte sich in allen drei Ligaspielen absolut konkurrenzfähig.

„Natürlich ist es etwas anderes auf Naturrasen zu spielen, aber auch dort wollen wir unserem Fußball treu bleiben und spielerische Lösungen finden.“

SVU-Trainer Tobias Wirtz

Gespielt wird in Oberwesel auf einem sehr großen Naturrasen. Für den SVU geht es daher darum, sich schnell auf den ungewohnten Untergrund einzustellen. „Natürlich ist es etwas anderes, aber auch dort wollen wir unserem Fußball treu bleiben und spielerische Lösungen finden“, erklärt Wirt. Vor dem Gegner, der vor allem über eine stabile Defensive und eine insgesamt zweikampfstarke Mannschaft verfügt, hat Wirtz derweil viel Respekt. „Sie sind sicherlich nicht an ihrer bisherigen Punkteausbeute zu bemessen. Das wird ohne Zweifel ein dickes Brett, was wir zu bohren haben. Oberwesel ist eine sehr robuste Mannschaft. Wir wollen selbst auf den Leistungen der letzten Wochen aufbauen, erneut die Basics auf den Platz bringen und zudem einen guten Ball spielen“, sagt Wirtz.