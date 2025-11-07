Heimspiel für den TuS Nächstes Kellerduell für Oberwinter: Oberwesel kommt Lutz Klattenberg 07.11.2025, 12:09 Uhr

i Sein vergangenes Heimspiel hat der TuS Oberwinter (im Kampf um den Ball im weißen Trikot mit Florian Harst) gegen den FC Urbar mit 3:0 gewonnen - das wäre sicherlich auch ein Wunschergebnis für die Partie gegen die SG Viertäler Oberwesel am Sonntag auf der Bandorfer Höhe. Martin Gausmann

Für den TuS Oberwinter gilt es, bis zur Winterpause noch möglichst viele Punkte im Kampf für den Klassenverbleib zu erzielen. Losgehen soll’s mit einem Sieg gegen Oberwesel.

Mit dem 3:3-Unentschieden in Mülheim-Kärlich ging es für den TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder einen Platz runter. In den Bereich, der die Abstiegsplätze markiert. Wenige Wochen vor der Winterpause kommt es nun wöchentlich zu Begegnungen der direkten Konkurrenz, Partien die der TuS tunlichst nicht verlieren will.







