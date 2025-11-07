Nächstes Kellerduell für Oberwinter: Oberwesel kommt

Für den TuS Oberwinter gilt es, bis zur Winterpause noch möglichst viele Punkte im Kampf für den Klassenverbleib zu erzielen. Losgehen soll’s mit einem Sieg gegen Oberwesel.
Mit dem 3:3-Unentschieden in Mülheim-Kärlich ging es für den TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder einen Platz runter. In den Bereich, der die Abstiegsplätze markiert. Wenige Wochen vor der Winterpause kommt es nun wöchentlich zu Begegnungen der direkten Konkurrenz, Partien die der TuS tunlichst nicht verlieren will.