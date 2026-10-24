Der FC Emmelshausen-Karbach II hat das „Fußballkreis-Hunsrück/Mosel-Duell“ in der Bezirksliga Mitte klar mit 4:1 gegen den SV Binningen gewonnen. Der Aufsteiger aus der Eifel war mit dem Resultat beim heimstarken FCEK II noch gut bedient.
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Fußball-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II hat vor heimischem Publikum erneut einen deutlichen Sieg eingefahren: Gegen den Aufsteiger SV Binningen behielten die Vorderhunsrücker mit 4:1 (2:0) die Oberhand. Dabei hätte der Erfolg angesichts vieler guter Möglichkeiten noch höher ausfallen können.