Gelöste Stimmung in Neuwied Nach zwei Siegen wächst beim HSV das Selbstvertrauen

i Wieder an Bord beim HSV Neuwied: Sascha Kaiser (rechts, hier im Zweikampf mit Emmelshausens Deniz Bürü) hat seine Strafe abgesessen. René Weiss

Der HSV Neuwied ist lange nicht am Ziel, aber auf dem Weg nach oben. Bei der SG Mörschbach will das Team von Stefan Fink seinen Aufwärtstrend fortsetzen und kann dabei auf einen setzen, der zuletzt schmerzlich vermisst worden war.

Die sechs Punkte aus den beiden Partien gegen den SV Untermosel und die SG Westum haben beim Fußball-Bezirksligisten HSV Neuwied einige Steine purzeln lassen. „Die Stimmung im Training war gelöst. Natürlich sind die Punkte für die Tabelle wichtig, aber noch mehr für die Leute in unserem Verein und die Spieler, die so viel Herzblut in alles hineinstecken“, sagt Trainer Stefan Fink.







