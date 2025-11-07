Nach Pokal-Achtelfinale geht’s für SVO nun gegen Urbar

Die Kurve kriegen – das ist das Motto des SV Oberzissen nach dem Pokal-Aus gegen den FC Bitburg und vor dem Ligaspiel gegen Schlussicht FC Urbar.
Lesezeit 1 Minute
Für die Fußballer des SV Oberzissen steht nach der aufregenden Achtelfinalpartie im Fußball-Rheinlandpokal der Alltag in der Bezirksliga Mitte auf dem Programm. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) empfängt der SVO das abgeschlagene Schlusslicht FC Urbar auf dem heimischen Rasen und will mit einem Heimsieg das bittere Pokal-Aus zumindest ein wenig vergessen machen.