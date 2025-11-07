Oberzissen gegen Schlusslicht Nach Pokal-Achtelfinale geht’s für SVO nun gegen Urbar Jan Müller 07.11.2025, 09:02 Uhr

i Nach dem Aus im Rheinlandpokal gegen den FC Bitburg geht es für Jan Loosen (rechts) und den SV Oberzissen nun darum, sich auf das Heimspiel gegen Bezirksliga-Schlusslicht FC Urbar zu konzentrieren. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Kurve kriegen – das ist das Motto des SV Oberzissen nach dem Pokal-Aus gegen den FC Bitburg und vor dem Ligaspiel gegen Schlussicht FC Urbar.

Für die Fußballer des SV Oberzissen steht nach der aufregenden Achtelfinalpartie im Fußball-Rheinlandpokal der Alltag in der Bezirksliga Mitte auf dem Programm. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) empfängt der SVO das abgeschlagene Schlusslicht FC Urbar auf dem heimischen Rasen und will mit einem Heimsieg das bittere Pokal-Aus zumindest ein wenig vergessen machen.







