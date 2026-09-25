Neuwied muss zu Mülheim II Nach emotionalen Tagen fehlt dem HSV nur der erste Sieg René Weiss 25.09.2026, 12:42 Uhr

i Es sind turbulente Tage, die hinter dem HSV Neuwied liegen. Doch jetzt konzentriert sich die Mannschaft von Stefan Fink nur noch auf das, was vor ihr liegt. Jörg Niebergall

Nach dem viel diskutierten Abbruch des Spiels gegen den BSC Güls ist etwas Ruhe eingekehrt beim HSV Neuwied. Ein freies Wochenende und gute Gespräche haben Stefan Fink und Co. gutgetan. Folgt jetzt der ersehnte erste Sieg in der Bezirksliga Mitte?

Am Donnerstagabend ging’s für die Mannschaft des HSV Neuwied nach dem Training in die gesellige Verlängerung. Im Vereinsheim verfolgten sie gemeinsam den Neuanfang der deutschen Nationalmannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp.







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