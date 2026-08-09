Verband schreitet ein Nach Ärger wird Partie Maifeld gegen Mülheim verlegt Jan Müller 09.08.2026, 14:48 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Der Saisonauftakt der Bezirksliga zwischen Mülheim-Kärlich II und Maifeld-Elztal wurde wegen Terminverschiebungen und Verbandsentscheidungen verlegt. Was zu einigem Ärger auf beiden Seiten sorgte.

Keinen Saisonauftakt hat es für die Bezirksligafußballer der SG 2000 Mülheim-Kärlich II und der SG Maifeld-Elztal gegeben. Die für Sonntag (15 Uhr) angesetzte Partie wurde vom Staffelleiter auf den 17. September verlegt. Im Vorfeld der Begegnung waren sich beide Mannschaften einig gewesen, die Begegnung auf Freitagabend vorzuverlegen.







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