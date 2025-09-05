Die Zuschauer der SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal müssen am Sonntag etwas früher am Sportplatz in Mörschbach sein: Das Heimspiel der SG in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die SG Mülheim-Kärlich II beginnt bereits um 14.15 Uhr. Nach dem 7:0-Befreiungsschlag beim Aufsteiger FC Urbar wollen die Mörschbacher nachlegen und am fünften Spieltag den ersten Heimsieg einfahren.

„Der erste Heimsieg muss jetzt her“, sagt auch Mörschbachs Spielertrainer und Torjäger Simon Peifer, der kurioserweise nicht zu den Torschützen beim Schützenfest in Urbar gehörte, aber einige Treffer vorbereitete. Peifer kann nicht auf die siegreiche Elf von Urbar bauen, denn Leo Wilhelm (Oberschenkel) hat sich verletzt und Semih Backes ist in Urlaub. Damit fehlen zwei zentrale Mittelfeldspieler. Nach langer Zeit kehrt Jonas Korbion in den Kader zurück. Mülheim-Kärlich II ist mit zwei Heimsiegen und zwei Auswärtsniederlagen besser gestartet als in den Jahren zuvor, als man sich immer nach einem schlechten Start am Ende mit einer großen Aufholjagd den Klassenverbleib sicherte. Seit 2011 spielt die SG-Reserve in der Bezirksliga, länger haben es in der Mitte-Staffel nur die Mörschbacher (seit 2003) ausgehalten.