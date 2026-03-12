Aufsteiger beim TuS Ahbach
Nach 3:7-Ausrutscher will SG Augst Reaktion zeigen
So entschlossen wie beim 8:2 gegen Westum will sich die SG Augst Eitelborn (rote Trikots, beim Kopfball Kai Alscheid) im ersten Auswärtsspiel des Jahres beim TuS Ahbach präsentieren und so den 3:7-Ausrutscher gegen Metternich vergessen machen.
Marco Rosbach

Von Aufregung keine Spur bei Robin Reifenberg: Der Spielertrainer der SG Augst ordnet die jüngste 3:7-Pleite seiner Elf gegen Metternich als „Ausrutscher“ ein. „Kurz schütteln – und weiter geht’s“, lautet seine Ansage vor dem Spiel beim TuS Ahbach.

Als Aufsteiger sind die Fußballer der SG Augst Eitelborn eine der großen Überraschungen in der Bezirksliga Mitte, bis auf Platz drei hatte sich die Mannschaft von Spielertrainer Robin Reifenberg durch den 8:2-Kantersieg gegen die SG Westum im ersten Spiel nach der Winterpause vorgeschoben.

