Eintracht Mendig, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte, hatte einen Start nach Maß und vergrößerte den Vorsprung an der Spitze durch das 3:0 gegen Verfolger FV Rübenach auf neun Punkte. Nun geht es für Rübenach im Heimspiel gegen den Dritten Anadolu Koblenz darum, den zweiten Platz zu festigen. Derweil empfängt der SV Weitersburg im Derby das Schlusslicht SG Mülheim-Kärlich II.

SV Weitersburg – SG Mülheim-Kärlich II So., 15 Uhr

Nach dem Sieg über die zweite Mannschaft von Ahrweiler will Weitersburg erneut gegen eine Reservemannschaft nachlegen. „Natürlich wollen wir das Spiel gegen den Tabellenletzten gewinnen, aber es muss eine bessere Leistung her. Unser Sieg gegen Ahrweiler war recht glücklich. Wir können es besser, und das wollen wir am Sonntag zeigen“, sagt Weitersburgs Trainer David Koca.

TuS Oberwinter – SV Untermosel So., 15 Uhr

„Die Aufgabe in Oberwinter wird ungleich schwerer als der Auftakt gegen Boppard. Allerdings hat uns der 3:1-Sieg gezeigt, dass wir gut aus der Winterpause gekommen und auch in Oberwinter nicht chancenlos sind“, sagt Untermosels Trainer Tobias Wirtz und ergänzt: „Das Spiel ist völlig offen und die Tagesform wird entscheidend sein. Wir fahren voller Zuversicht nach Oberwinter und werden versuchen, auch bei der Mannschaft von Trainer Cornel Hirt zu bestehen.“

FC Metternich – SG Maifeld-Elztal So.,15 Uhr

Der 4:3-Sieg von Metternich bei Anadolu war nicht unbedingt zu erwarten, jetzt will die Germania gegen die SG Maifeld-Elztal nachlegen. „Mit einem weiteren Erfolg hätten wir einem optimalen Start nach der Winterpause hingelegt. Meine Mannschaft weiß um die Bedeutung der Partie und sollte mit der entsprechenden Einstellung ins Spiel gehen“, erklärt der Metternicher Trainer Leo de Sousa, der zudem sagt: „Die SG Maifeld-Elztal ist sicher ein unangenehmer Gegner. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um als Sieger den Platz zu verlassen.“

FV Rübenach – SV Anadolu Koblenz So., 15 Uhr

Die 0:3-Niederlage bei Tabellenführer Mendig hat Rübenach schnell abgehakt. „In Mendig kann man verlieren, aber nun haben wir ein Heimspiel, und das wollen wir gewinnen“, sagt FV-Trainer Benedikt Lauer. Rübenach blickt nach vorn und will durch einen Sieg gegen Anadolu einen Konkurrenten um den zweiten Platz auf Distanz halten. Lauer: „Wir haben uns vor der Winterpause eine gute Position erarbeitet. Die wollen wir uns auch erhalten und möglichst noch verbessern.“

„Wir können von Platz zwei nur träumen, realistisch gesehen sind Chancen auf den Relegationsplatz kaum noch vorhanden. In der Winterpause haben uns sechs Spieler verlassen und nur einer ist dazugekommen. Wir haben nun einen Kader von 15 Spielern, das ist nicht ausreichend. Gegen Metternich saß ich schon auf der Bank, ich habe drei Jahre nicht gespielt, ansonsten waren Akteure aus der Zweiten dabei“, schildert Trainer Dzenis Ramovic die Situation bei Anadolu.