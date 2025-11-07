Topspiel gegen SV Untermosel Mutige SG Augst hat beim Tabellenführer einiges vor 07.11.2025, 14:30 Uhr

i Mit 13 Treffern ist Lennox Simon nicht nur einer der Erfolgsgaranten der SG Augst, sondern aktuell auch der beste Torjäger in der Bezirksliga Mitte. Marco Rosbach

Verstecken müssen sie sich vor keinem Gegner, das haben die Fußballer der SG Augst in der Bezirksliga Mitte mehrfach bewiesen. Dass der Aufsteiger am 14. Spieltag als Tabellendritter zum Topspiel beim Spitzenreiter fährt, unterstreicht das.

Obwohl es zuletzt im Verfolgerduell gegen den SV Anadolu Spor Koblenz nicht zu einem Heimsieg gereicht hat, konnte die SG Augst Eitelborn auch durch das 2:2 zwei Ziele erreichen: Zum einen bewahrte der starke Aufsteiger den Abstand zu einem direkten Konkurrenten, zum anderen schob sich die Mannschaft um Spielertrainer Robin Reifenberg auf den dritten Platz der Bezirksliga Mitte vor, weil der FC Metternich dem SV Weitersburg mit 3:4 unterlag.







