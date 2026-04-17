Anadolu Koblenz in Neuwied Muss Ramovic von Anfang an ran? Personallage angespannt Lutz Klattenberg 17.04.2026, 11:47 Uhr

i Anadolus Spielertrainer Dzenis Ramovic (rechts) ist aktuell die einzige Wechselmöglichkeit auf der Bank, zumindest was die Offensive angeht. Jörg Niebergall

Bei Anadolu Koblenz sorgt sich Spielertrainer Dzenis Ramovic vor dem Spiel beim HSV Neuwied vor allem mal wieder über die Personallage. Im Spitzenspiel gegen Untermosel war er selbst zuletzt die einzige Wechselmöglichkeit.

In letzter Sekunde unterlag Anadolu Koblenz zuletzt Bezirksliga-Spitzenreiter SV Untermosel mit 1:2. Am Sonntag (15 Uhr) beim HSV Neuwied hoffen die Koblenzer auf Zählbares, die personelle Situation dieser Tage bleibt aber angespannt. Nur einen Wechsel vollzog Anadolu-Coach Dzenis Ramovic im Spiel gegen den Tabellenführer: Ramovic wechselte sich selbst nach einer halben Stunde für Stürmer Hüseyin Karalalek ein, der sich den Oberschenkel zerrte. ...







Artikel teilen

Artikel teilen