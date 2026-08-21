Duell auf Augenhöhe Mund fährt mit dem SV nach Binningen zu Freund Lauber Jan Müller 21.08.2026, 12:52 Uhr

i John Marc Schneider, Kapitän des SV Oberzissen, hier beim 2:1 Sieg gegen Neuwied, möchte gegen Binningen die nächsten Punkte holen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Oberzissener gastieren am Sonntag in Binningen und wollen nach dem 2:1-Sieg gegen Neuwied weiter auf Siegestour bleiben. Eike Mund, Trainer des SV Oberzissen, trifft dabei auf DFB-Stützpunkt-Kollege und Trainer von Binningen, Lars Lauber.

Auf nur scheinbar unbekanntes Terrain begeben sich die Bezirksligafußballer des SV Oberzissen im Auswärtsspiel am Sonntag (14.30 Uhr) bei Aufsteiger SV Blau-Weiß Binningen. In der jüngeren Vergangenheit hat es kein Pflichtspiel von Oberzissen gegen den Liganeuling aus dem Hunsrück/Mosel-Kreis gegeben.







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