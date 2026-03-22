TuS bezwingt Mülheims Reserve Müllers Doppelpack macht Mayener Sieg perfekt Jan Müller 22.03.2026, 13:39 Uhr

i Mayens Kapitän Kaan Öztürk (Mitte) und die Fußballer des TuS Mayen jubeln nach dem zweiten Tor von Calvin Müller beim 2:1-Sieg gegen die SG Mülheim-Kärlich II. Jörg Niebergall

Spannung in der Bezirksliga Mitte: Der TuS Mayen behauptet sich mit einem knappen 2:1-Sieg gegen Mülheim-Kärlich II. Trotz Unterzahl zeigten die Gäste Kampfgeist, doch Mayens Calvin Müller sicherte den Sieg mit seinem Doppelpack.

Im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Spitzenplatz in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der TuS Mayen keine Schwäche gezeigt. Vor heimischem Publikum musste sich das Team von Trainer Marc Steil jedoch mächtig strecken, ehe der 2:1 (1:1)-Sieg gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich II gesichert war.







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