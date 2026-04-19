Der Tabellenzweite TuS Mayen musste gegen Oberzissen lange zittern, doch am Ende stand ein 1:0-Sieg, sodass der Anschluss an Untermosel nicht verloren geht.
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Viel hatte nicht gefehlt und der TuS Mayen hätte seine Meisterschaftsträume bereits am 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte beerdigen können. Im Rhein/Ahr-Duell gegen den SV Oberzissen dauerte es am Samstagnachmittag bis zur 86. Minute, ehe Fabian Müllen in einem insgesamt torchancenarmen Spiel die Hausherren mit seinem Treffer erlöste und den 1:0 (0:0)-Sieg ermöglichte.