Spätes 1:0 für Tabellenzweiten Müllen erlöst vorsichtige Mayener gegen Oberzissen spät Jan Müller 19.04.2026, 12:57 Uhr

i Zu vorsichtig agierte der TuS Mayen (hier Andre Röser im dunklen Trikot im Zweikampf mit Oberzissens Maximilian Lochner) gegen die Oberzissener Defensive. Jörg Niebergall

Der Tabellenzweite TuS Mayen musste gegen Oberzissen lange zittern, doch am Ende stand ein 1:0-Sieg, sodass der Anschluss an Untermosel nicht verloren geht.

Viel hatte nicht gefehlt und der TuS Mayen hätte seine Meisterschaftsträume bereits am 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte beerdigen können. Im Rhein/Ahr-Duell gegen den SV Oberzissen dauerte es am Samstagnachmittag bis zur 86. Minute, ehe Fabian Müllen in einem insgesamt torchancenarmen Spiel die Hausherren mit seinem Treffer erlöste und den 1:0 (0:0)-Sieg ermöglichte.







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