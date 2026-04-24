Sieg gegen Westum ist das Ziel Mülheims Reserve hat Klassenverbleib in eigener Hand Jan Müller 24.04.2026, 12:44 Uhr

i Die Reserve von Mülheim-Kärlich will vollen Einsatz zeigen, wie hier Ben Vulicevic (Nummer 25) im Spiel gegen Mayen. Wolfgang Heil

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat gute Chancen, sich den Klassenerhalt in der Bezirksliga Mitte zu sichern. Gegen Westum werden allerdings weniger Spieler aus der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen.

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Bei noch fünf ausstehenden Spieltagen beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge neun Punkte und nun trifft das Team von Trainerduo David Peifer/Tobias Uhrmacher in den kommenden drei Begegnungen auf die vermeintlichen Konkurrenten im Tabellenkeller.







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