Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat gute Chancen, sich den Klassenerhalt in der Bezirksliga Mitte zu sichern. Gegen Westum werden allerdings weniger Spieler aus der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen.
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Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Bei noch fünf ausstehenden Spieltagen beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge neun Punkte und nun trifft das Team von Trainerduo David Peifer/Tobias Uhrmacher in den kommenden drei Begegnungen auf die vermeintlichen Konkurrenten im Tabellenkeller.