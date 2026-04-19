Der Abstieg des FC Urbar ist nach der Niederlage gegen die Mülheimer Reserve beschlossene Sache. Dort feierte das neue Trainer-Duo einen erfolgreichen Start und durfte sich erneut über Unterschiedsspieler Rönz freuen.
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Mit der 1:2-Niederlage des FC Urbar im Heimspiel gegen die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich stehen die Gastgeber nun endgültig als erster sportlicher Absteiger der Fußball-Bezirksliga Mitte fest. Die Mülheimer sammelten dagegen wichtige Zähler für den Klassenverbleib.