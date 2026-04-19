Urbars Abstieg steht fest Mülheimer Trainer-Duo feiert erfolgreichen Einstand Lutz Klattenberg 19.04.2026, 12:41 Uhr

i Axel Burg (Bild) und der FC Urbar steigen aus der Bezirkliga Mitte ab. René Weiss

Der Abstieg des FC Urbar ist nach der Niederlage gegen die Mülheimer Reserve beschlossene Sache. Dort feierte das neue Trainer-Duo einen erfolgreichen Start und durfte sich erneut über Unterschiedsspieler Rönz freuen.

Mit der 1:2-Niederlage des FC Urbar im Heimspiel gegen die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich stehen die Gastgeber nun endgültig als erster sportlicher Absteiger der Fußball-Bezirksliga Mitte fest. Die Mülheimer sammelten dagegen wichtige Zähler für den Klassenverbleib.







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