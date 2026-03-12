SG II erwartet Hunsrücker
Mülheimer Reserve steht vor schwierigen Aufgaben
Zu einem klaren Sieg kamen die Fußballer der SG Mülheim-Kärlich II (dunkle Trikots) in Neuwied, nun wollen sie gegen die SG Argenthal nachlegen.
Jörg Niebergall

Fußball-Bezirksliga Mitte: Mülheim-Kärlich II kämpft nach 4:1-Sieg gegen Neuwied weiter um den Klassenverbleib. Schwierige Duelle stehen nun für die Mülheimer bevor.

Trotz des wichtigen Sieges im direkten Duell gegen den HSV Neuwied (4:1) bleibt die Situation im Kampf um den Klassenverbleib der Fußball-Bezirksliga Mitte bei der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich weiter angespannt. Im kommenden Heimspiel am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gegen die SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach will das Team von Trainer Ahmed Akbulut daher unbedingt nachlegen und sich weiter Luft zur Gefahrenzone verschaffen.

