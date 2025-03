Im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte haben sich die Reservemannschaften der SG 2000 Mülheim-Kärlich und des Ahrweiler BC duelliert – und das Schlusslicht aus Mülheim gewann die Partie mit 3:2 (1:1).

Durch den Erfolg hat sich Mülheim-Kärlich noch die vage Hoffnung erkämpft, doch noch dem drohenden Abstieg zu entrinnen und gleichzeitig die Gäste, die ohne ihren erkrankten Trainer Filip Dickebohm ans Mülheim-Kärlicher Schulsportzentrum anreisten, in höchste Abstiegsgefahr gebracht.

Turbulente Anfangsphase mit zwei Toren

Das Spiel war kaum drei Minuten alt, da schoss Tobias Uhrmacher die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später glich Ahrweilers Tobias Reuter aus. Bis zur Halbzeitpause waren die Spielanteile verteilt und mit dem Unentschieden ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber zur dominierenden Mannschaft und gingen in der 58. Minute durch Yannic Semmler erneut in Führung. Als der eingewechselte Tobias Karvelat in der 71. Minute auf 3:1 erhöhte, schien das Spiel zugunsten der Einheimischen gelaufen zu sein.

Kompliment von SG-Trainer Marcus Fritsch

Jedoch war erneut Reuter der Torschütze zum 2:3-Anschlusstreffer für Ahrweiler, das ließ die Gäste noch einmal hoffen. Die Gastgeber überstanden die Schlussphase allerdings unbeschadet und schafften dadurch den überaus wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

„Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, was die Jungs an Kampfkraft und Leidenschaft an den Tag legten, war schon bemerkenswert. Unser Sieg war durchaus verdient und hat gezeigt, dass sich die Mannschaft noch längst nicht aufgegeben hat. Wir werden in den nächsten Spielen alles versuchen, um das rettende Ufer noch zu erreichen“, sagte Mülheim-Kärlichs Trainer Marcus Fritsch.

SG Mülheim-Kärlich II: Pütz – Peifer (85. Hinz), Semmler, Häuber, Schmidt (65. Weeser), Ohlig (65. Karvelat), Collet, Slowik (84. Marincic), Freisberg (90.+1 Suta), Uhrmacher, Kuhn.

Ahrweiler BC II: Bakir – Adams (63. Pauly), Thaki (77. Karic), Somuah, Götte, Hussein (73. Slavov), Werner, Susa (70. Kozauer), Ampadu, Galdino, Reuter.