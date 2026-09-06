SG II überrascht bei Eintracht Mülheimer Reserve schenkt Mendig für Tore ein Jan Müller 06.09.2026, 10:39 Uhr

i Oft einen Tick zu spät kamen die Mendiger Fußballer (rechts in Weiß Joel Maas) gegen die Mülheim-Kärlicher Reserve, die das Bezirksligaduell mit 5:3 gewann. Jörg Niebergall

In der Bezirksliga Mitte überrascht Mülheim-Kärlich II mit einem 5:3 gegen Mendig. Eintracht Torschütze Braquin Mitel glänzt zwar erneut, doch entschied ein dramatisches Finish das Spiel.

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte für eine Überraschung gesorgt und sich beim SV Eintracht Mendig mit 5:3 (1:1) durchgesetzt. In einer turbulenten zweiten Hälfte hatten die Gäste den längeren Atem und sicherten sich den zweiten Saisonsieg durch zwei Tore in der Nachspielzeit.







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