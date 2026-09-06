In der Bezirksliga Mitte überrascht Mülheim-Kärlich II mit einem 5:3 gegen Mendig. Eintracht Torschütze Braquin Mitel glänzt zwar erneut, doch entschied ein dramatisches Finish das Spiel.
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Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte für eine Überraschung gesorgt und sich beim SV Eintracht Mendig mit 5:3 (1:1) durchgesetzt. In einer turbulenten zweiten Hälfte hatten die Gäste den längeren Atem und sicherten sich den zweiten Saisonsieg durch zwei Tore in der Nachspielzeit.