SG II und FC trennen sich 1:1 Mülheimer Reserve ringt Metternich ein Unentschieden ab Jan Müller 28.09.2025, 19:58 Uhr

i Die Metternicher Fußballer (in Blau) waren bei ihrem Gastspiel bei der SG Mülheim-Kärlich II zwar überlegen, der FC kam aber nicht über ein 1:1 hinaus. Wolfgang Heil

Die schwach besetzte Reserve der SG Mülheim-Kärlich hat dem ambitionierten FC Metternich ein Unentschieden abgerungen – und hätte kurz vor Schluss fast noch den Siegtreffer erzielt.

Eine Punkteteilung, mit der die Hausherren deutlich mehr leben können, hat es im Duell der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich und dem FC Germania Metternich gegeben. Während die Metternicher ungenutzte Hochkaräter im ersten Durchgang hinterhertrauerten, hatte die Mülheimer Zweitvertretung im zweiten Durchgang den Siegtreffer auf dem Fuß – die Partie endete 1:1 (0:1).







