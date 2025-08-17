Es war das Spiel von Hendrik Hillen, der eigentlich für die Rheinlandligamannschaft der SG Mülheim-Kärlich stürmt. Denn Hillen verhalf der Reserve in der Bezirksliga mit drei Toren zu einem 3:2-Sieg gegen Anadolu Koblenz.

Zwei vollkommen unterschiedliche Hälften und einen überraschenden Sieger hat es in der Partie der Fußball-Bezirksliga zwischen der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich und Anadolu Koblenz gegeben. Nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung der favorisierten Koblenzer avancierte die Rheinlandligaleihgabe Hendrik Hillen mit drei Toren zum Matchwinner und sorgte somit für einen, aufgrund der zweiten Halbzeit verdienten 3:2 (1:2)-Erfolg der SG 2000-Reserve.

Anadolu erst spielstärker, frischer und abgezockter

Zunächst aber dominierten auf dem Mülheimer Kunstrasen die Gäste, die auch folgerichtig durch Erik Hetko (10.) und Mazlum Sari (19.) in Führung gingen. Anadolu zeigte sich spielstärker, frischer und abgezockter als das junge Team der SG 2000 und eilte dem zweiten Saisonsieg entgegen.

Die bis dato offensiv eher wenig in Erscheinung getretenen Hausherren kamen aber unmittelbar vor dem Pausenpfiff durch Hillen mit der ersten wirklich nennenswerten Chance zum schmeichelhaften Anschluss.

Hillens erster Streich ist ein Wirkungstreffer

Das 1:2 entpuppte sich nach dem Seitenwechsel als echter Wirkungstreffer, denn während Mülheim-Kärlich fortan an seine Chance glaubte und mehr und mehr das Geschehen an sich riss, bauten die Gäste, auch bedingt durch einige personelle Ausfälle, mit zunehmender Spieldauer ab.

Beim Ausgleich zeigte sich Hillen nach einem Handelfmeter vom Punkt aus eiskalt (55.), der Siegtreffer zum 3:2 war dagegen eher dem Zufall geschuldet. Ein Schuss von Bardhaj Rron prallte von einem Gästespieler ab und von dort genau vor die Füße Hillens, der keine Mühe hatte, seinen persönlichen Hattrick zu schnüren (79.).

„Natürlich war die Hilfe von Hendrik in der Offensive und Christoph Fritsch in der Abwehr ein großer Faktor für den Erfolg, wir haben aber auch als gesamte Mannschaft einen guten Job erledigt.“

Ahmet Akbulut, Trainer der SG Mülheim Kärlich II

Es sollte beim 3:2-Sieg des vermeintlichen Außenseiters bleiben, für SG 2000-Coach Ahmed Akbulut war dieser sehr viel Wert: „Die jungen Spieler werden aus diesem Spiel sehr viel für die weitere Saison mitnehmen können, da wir nach einem 0:2-Rückstand nicht eingebrochen sind, sondern eine Aufholjagd gestartet haben. Natürlich war die Hilfe von Hendrik in der Offensive und Christoph Fritsch in der Abwehr ein großer Faktor für den Erfolg, wir haben aber auch als gesamte Mannschaft einen guten Job erledigt.“

i Das gibt es doch nicht: Anadolu-Trainer Fatih Sözen kann es nicht fassen, dass seine Mannschaft nach 2:0-Führung noch 2:3 unterlag. Wolfgang Heil

Anadolus Trainer Fatih Sözen, der bedingt durch die Personalnot mit 43 Jahren ab der 71. Minute selbst auf dem Platz mitwirkte, hatte die passende Erklärung für die unterschiedlichen Leistungen in den beiden Spielhälften parat: „Das hat ganz klar konditionelle Gründe. Durch einige Langzeitverletzte und viele Urlauber befinden wir uns noch einige Wochen im Vorbereitungsmodus, wo wir gerade im läuferischen Bereich aufholen wollen und müssen. Mülheim-Kärlich hat im Gegensatz zu uns 16 bis 17 junge Talente, die das Tempo über die gesamten 90 Minuten halten können. Vielleicht hätten wir das Ergebnis spätestens nach dem 2:2 verwalten müssen, anstatt den Weg nach vorne zu suchen.“

SG Mülheim-Kärlich II – Anadolu Koblenz 3:2 (1:2)

SG 2000 Mülheim-Kärlich II: Horn – Rron, Kesselheim, Ibrahim, Karvelat (46. Vulicevic), Häuber (70. Koch), Schmidt, Hinz (46. Sommer), Hillen (88. Zabert), Fritsch, Mohebzada (84. Schmitt).

Anadolu Koblenz: Pacarada – Marincic, Golz, Karaman, B. Sözen, Sari (71. Sözen), Pizzaro, Mamuti, Hetko, Aga, Boudlal (53. Jusufi).

Schiedsrichter: Alexander Müller (Mendig).

Zuschauer: 110.

Tore: 0:1 Erik Hetko (10.), 0:2 Mazlum Sari (19.), 1:2, 2:2, 3:2 Hendrik Hillen (45.+6, 55., 79.).