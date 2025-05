Die Aufholjagd der SG Mülheim-Kärlich II hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden: Denn durch den 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen schaffte die Mülheim-Kärlicher Rheinlandligareserve erstmals seit Langem wieder den Sprung auf einen Nichtabstiegsrang. Der Klassenverbleib ist nun wieder greifbar. Den Hunsrückern tut die Niederlage derweil nicht sonderlich weh, sie befinden sich schließlich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Dabei mussten die Hausherren ohne ihren besten Mann der vergangenen Wochen, David Peifer, auskommen, denn Peifer hatte sich zuletzt einen Kreuzbandriss zugezogen. Aber auch ohne Peifer fanden die Schützlinge von Trainer Marcus Fritsch sofort ins Spiel und waren die bessere Mannschaft. Nicht unerwartet gingen die Gastgeber in der 18. Minute durch Alexander Ohlig mit 1:0 in Führung.

Yannic Semmler sorgt für die Entscheidung

„Wir taten uns von Anfang an schwer und kamen nicht so recht ins Spiel, erst Mitte der ersten Halbzeit wurde es nach einer Umstellung besser und es ergaben sich für uns Chancen, den Ausgleich zu erzielen, die wir allerdings nicht nutzen konnten“, sagte Argenthals Spielertrainer Simon Peifer. So ging es mit der knappen Führung der Einheimischen in die Pause.

In den zweiten 45 Minuten kamen die Hunsrücker besser ins Spiel, ohne aber zu zwingenden Torchancen zu kommen. Als die Gäste eine Doppelchance in der 75. Minute ausließen, fiel zwei Minuten später die Entscheidung zugunsten von Mülheim-Kärlich, denn in der Argenthaler Drangphase markierte Mülheims Yannic Semmler das 2:0.

Angetrieben von Mülheim-Kärlichs besten Spieler, Jan Niklas Wesser, brachten die Platzherren die restliche Spielzeit, ohne groß in Gefahr zu geraten, über die Zeit. „Der Sieg der Mülheim-Kärlicher war verdient, auch dank der Leihgaben der Rheinlandligamannschaft“, sagte Argenthals Spielertrainer, während Mülheims Fritsch meinte: „Am Ziel sind wir noch nicht, wir haben jedoch einen wichtigen Schritt getan.“

SG Mülheim-Kärlich II – SG Argenthal 2:0 (1:0)

SG Mülheim-Kärlich II: Horn – Uhrmacher(84. Suta), Semmler, Häuber (61. Karvelat), Ohlig (90. Douwa), Slowik, Weeser, Moosakhani, Berghoff (65. Schmidt), Kuhn, Hollendung (82. Kesselheim).

SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen: Roth – Merg(82. Schneider), Peifer, Schulzki, Wilhelm, Melsheimer (61. Gellings), Menk, Thiele, Elz, Backes, Wilki.

Schiedsrichter Patrick Böttcher (Bogel).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Alexander Ohlig (18.), 2:0 Yannic Semmler (77).