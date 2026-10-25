5:1 gegen Rot-Weiss II Mülheimer Reserve dominiert mit starkem Kader Jan Müller 25.10.2026, 22:06 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Fußball-Bezirksliga dominierte SG 2000 Mülheim-Kärlich II mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II. Unterstützt von routinierten Kräften sicherte sich Mülheim wichtige Punkte.

Als klare Angelegenheit entpuppte sich das Bezirksliga-Duell der beiden Reservemannschaften der SG 2000 Mülheim-Kärlich und FC Rot-Weiss Koblenz. Vor heimischem Publikum setzten sich die personell aufgewerteten Hausherren am Ende klar mit 5:1 (2:0) gegen den Tabellenvorletzten durch, der allerdings mit gleich fünf A-Junioren in der Startelf ins Spiel ging.







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