Dass die SG Mülheim-Kärlich II den Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte noch nicht aufgegeben hat, untermauerte sie durch einen klaren 4:0 (4:0)-Heimsieg gegen die ebenfalls stark abstiegsgefährdete SG Maifeld-Elztal.

„Ich kann nur immer wieder betonen, dass wir, so lange der Klassenerhalt noch rechnerisch möglich ist, alles daran setzen, das schier Unmögliche noch möglich zu machen“, sagte SG-Trainer Marcus Fritsch, der mit seinem Team den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf neun Punkte verkürzte.

SG II mit Verstärkung aus Rheinlandligakader

Mit Verstärkung aus dem Kader der Rheinlandligamannschaft erspielten sich die Mülheim-Kärlicher von Anfang an ein deutliches Übergewicht und dominierten das Spiel eindeutig. Bereits in der achten Spielminute ging Mülheim-Kärlich durch Paul Platzek mit 1:0 in Führung. Als zwei Minuten später Yannic Semmler auf 2:0 erhöhte, war dies schon eine Vorentscheidung.

Spätestens als Semmler erneut traf und auf 3:0 erhöhte, war die Begegnung gelaufen. Noch vor der Pause nutzte David Peifer einen Foulelfmeter zum 4:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Hausherren die komfortable Führung, ohne dass sich am Spielgeschehen etwas änderte. Tore fielen allerdings keine mehr. Durch den Erfolg zogen die Einheimischen damit an der SG Maifeld-Elztal vorbei.

„Meine Mannschaft fand zu keiner Phase des Spiels die richtige Einstellung. So kannst du nicht auftreten, ich bin maßlos enttäuscht. So steigst du ab.“

Daniel Fischer, Trainer der SG Maifeld-Elztal

„Es lag nicht am Mülheim-Kärlicher Personal, dass wir so klar unterlagen. Meine Mannschaft fand zu keiner Phase des Spiels die richtige Einstellung. So kannst du nicht auftreten. Wir ließen einiges vermissen, das waren nicht die Verletzten, sondern diejenigen, die auf dem Platz standen. Sie ließen jegliche Bereitschaft, die Partie zu gewinnen, vermissen und haben mich maßlos enttäuscht. So steigst du ab“, sagte ein sehr enttäuschter Gästetrainer Daniel Fischer.

Ganz anders die Gemütslage von Mülheim-Kärlichs Trainer Fritsch: „Der klare Erfolg gibt uns Zuversicht. Die Mannschaft hat Charakter und gibt sich nicht auf. Ich bin recht optimistisch, dass wir noch für so manche Überraschung sorgen werden. Aufgeben gibt es bei uns nicht, wir glauben an uns und werden alles daran setzen, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.“

SG Mülheim-Kärlich II – SG Maifeld-Elztal 4:0 (4:0)

SG Mülheim-Kärlich II: Horn – Hollendung (80. Helmert), Peifer, Semmler, Freisberg, Slowik, Berghoff (72. Strazzeri), Weeser, Weis (67. Ohlig), Platzek (67. Häuber), Kuhn (56. Sefa).

SG Maifeld-Elztal: Geisler – Fasel, Max, Hemgesberg, Gersabeck (46. Steffens), Klück (83. Sax), Weidle(78. Emmer), Birnstock (57. Düllberg), Idczak, Steinbach (46. Meißner), Amling.

Schiedsrichter: Justin Daum (Niederahr).

Zuschauer: 65.

Tore: 1:0 Paul Platzek (8), 2:0 Paul Berghoff (10.), 3:0 Yannic Semmler (31.), 4:0 David Peifer (45.+4, Foulelfmeter).