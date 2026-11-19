Mülheim-Kärlich II will gegen Schlusslicht Maifeld-Elztal den Vorsprung im Tabellenkeller der Bezirksliga ausbauen. Das Hinspiel gewann die SG-Reserve mit 8:1.
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Die Chancen für die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich stehen gut, dass sie kurz vor der Winterpause den Vorsprung auf den Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Mitte auf eine zweistellige Punkteanzahl ausbauen kann. Denn während die SG Liebshausen, die derzeit mit 15 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, am Sonntag bei Topteam SV Weitersburg gastiert, kann die Mülheimer Reserve (22 Punkte) am Samstagabend (18 Uhr) im Auswärtsspiel ...