SG II spielt auf Elztaler Alm Mülheimer Reserve bereitet sich auf Naturrasen vor Jan Müller 19.11.2026, 16:18 Uhr

i Für Leonard Sommer (grüne Hose) und die SG 2000 Mülheim-Kärlich II läuft es diese Saison sehr gut, auf der Elztaler Alm will das Team nun so erfolgreich weitermachen. René Weiss

Mülheim-Kärlich II will gegen Schlusslicht Maifeld-Elztal den Vorsprung im Tabellenkeller der Bezirksliga ausbauen. Das Hinspiel gewann die SG-Reserve mit 8:1.

Die Chancen für die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich stehen gut, dass sie kurz vor der Winterpause den Vorsprung auf den Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Mitte auf eine zweistellige Punkteanzahl ausbauen kann. Denn während die SG Liebshausen, die derzeit mit 15 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, am Sonntag bei Topteam SV Weitersburg gastiert, kann die Mülheimer Reserve (22 Punkte) am Samstagabend (18 Uhr) im Auswärtsspiel ...







Artikel teilen

Artikel teilen