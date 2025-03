In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat sich die SG Mülheim-Kärlich II gegen den SV Eintracht Mendig ein 2:2 (1:0) erkämpft. Es war eine Partie mit unterschiedlichen Vorzeichen: Während die Gäste aus der Eifel souveräner Tabellenführer sind, waren die Gastgeber vor der Partie Tabellenletzter, haben sich aber durch das Unentschieden einen Platz nach vorn gearbeitet und die Rote Laterne an den TuS Rheinböllen abgegeben.

„Meine Mannschaft ließ kämpferisch und läuferisch einiges vermissen und konnte nicht an die gewohnte Leistung anknüpfen. Wer glaubt, dass wir schon unser Ziel erreicht haben, irrt sich gewaltig. Wir müssen in den nächsten Wochen mehr tun, um uns an der Spitze zu behaupten“, sagte Mendigs Trainer Damir Mrkalj.

Mendigs Niklas Heinemann vergibt Elfmeter

Durch Alexander Ohlig ging Mülheim-Kärlich schon in der elften Minute in Führung. Dies war auch gleichzeitig der Pausenstand. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Brice Braquin Mitel den Ausgleich. Die Chance in Führung zu gehen, nutzte Mendigs Niklas Heinemann nicht, als er in der 64. Minute einen Elfmeter nicht verwandelte. „Wenn wir da in Führung gehen, gewinnen wir das Spiel“, trauerte Mrkalj der vergebenen Chance nach.

Praktisch im Gegenzug gab es einen Elfmeter für die Platzherren. Mülheim ließ sich diese Chance nicht entgehen, und Ohlig verwandelte zum 2:1 für die Gastgeber (65.). Zum Sieg reichte es jedoch nicht. Mendig hatte nämlich auch einen Doppel-Torschützen in Braquin Mitel, der in der 83. Minute den Ausgleich erzielte.

„Hätte mir einer vor dem Spiel das Unentschieden angeboten, ich hätte sofort unterschrieben.“

Mülheim-Kärlichs Trainer Marcus Fritsch

Mit dem Remis war Mülheim-Kärlichs Trainer Marcus Fritsch dennoch zufrieden. „Hätte mir einer vor dem Spiel das Unentschieden angeboten, ich hätte sofort unterschrieben“, sagte Fritsch, der seine Mannschaft noch längst nicht aufgeben hat. „Nach der Winterpause hat sich meine Mannschaft äußerst stabil gezeigt und die Jungs wollen das Unmögliche noch möglich machen. Wir müssen einfach eine kleine Serie hinlegen, dann ist noch etwas möglich. Aber natürlich wissen wir, wie schwer das ist. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf.“,

Derweil macht Mrkalj weniger das Unentschieden sorgen, sondern mehr die Einstellung seiner Mannschaft. „In den nächsten Wochen muss die Mannschaft eine andere Einstellung an den Tag legen, sonst werden wir unser Ziel nicht erreichen. Wir haben uns solch eine gute Ausgangsposition geschaffen, die sollten wir nicht leichtfertig vergeben“, appellierte Mendigs Trainer an seine Mannschaft.

SG Mülheim-Kärlich II – SV Eintracht Mendig 2:2 (1:0)

SG Mülheim-Kärlich II: Horn – Peifer, Semmler (87. Hinz), Häuber (77. Suta), Freisberg, Ohlig (71. Karvelat), Heuser (90.+3 Sefa), Slowik, Weeser, Uhrmacher, Kuhn (80. Marincic).

SV Eintracht Mendig: Rohr – Groß, Koch, Ley (46. Mohamed), Zerwas (46. Ramic), Zimmer, Braquin Mitel, Montermann (86. Binder), Heinemann, Limbach (73. Court), Eberhardt.

Schiedsrichter: Dominik Link (Daaden).

Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 Alexander Ohlig (11.) 1:1 Brice Braquin Mitel (47.), 2:1 Ohlig (65.), 2:2 Braquin Mitel (83.).