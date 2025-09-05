Während es zu Hause gut läuft, wartet die SG Mülheim-Kärlich II auswärts noch auf einen Sieg. Vielleicht klappt’s am Sonntag im Hunsrück.

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich kann mit dem Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Mitte von sechs Punkten aus vier Spielen gut leben. Beide Siege sammelte das Team von Trainer Ahmet Akbulut jeweils vor heimischem Publikum, auswärts ging die SG II dagegen sowohl beim SV Weitersburg (1:5) als auch beim SV Untermosel (1:2) leer aus. Am Sonntagnachmittag (14.15 Uhr) soll es bei der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen nun im dritten Anlauf auch in der Fremde funktionieren.

Die SG 2000-Reserve reist dabei, aufgrund des jüngsten 3:0-Erfolges gegen den HSV Neuwied, mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen in den Hunsrück. Defensiv zeigte sich Mülheim in der Vorwoche äußerst stabil, vorn wurden die Fehler des Gegners effektiv ausgenutzt. Man mag meinen, dass die junge Mülheimer Mannschaft wie alte Hasen agieren hätten.

„Man merkt aber immer noch, anhand von vielen kleinen Aktionen, dass uns noch eine ordentliche Portion Erfahrung fehlt.“

Ahmet Akbulut, Trainer der SG Mülheim-Kärlich II

Coach Akbulut will so weit noch nicht gehen: „Gegen Neuwied und auch in den vorangegangenen Parten haben wir es sehr gut gemacht und uns dementsprechend mit Punkten belohnt. Man merkt aber immer noch, anhand von vielen kleinen Aktionen, dass uns noch eine ordentliche Portion Erfahrung fehlt. Die kommende Aufgabe bei der SG Argenthal ist dahingehend Gold wert, denn gegen eine gestandene Bezirksligamannschaft auf Rasen und mit emotionalen Zuschauern im Rücken wird es dort anders zugehen, als zuletzt gegen den HSV."

Leo Sauerborn verstärkt Defensive der SG-Reserve

Eine Personalie, die einen gewichtigen Anteil an der verbesserten Defensivarbeit im letzten Spiel hatte, ist erst seit Kurzem für die SG 2000 spielberechtigt: Leo Sauerborn, der in der Jugend der TuS Koblenz ausgebildet wurde, hat sich nach einer fußballerischen Auszeit den Mülheim-Kärlichern angeschlossen und könnte sich laut Akbulut zum Glücksfall entwickeln. Akbulut: „Leo hat eine richtig gute Leistung gezeigt und mitgeholfen, dass wir defensiv stabil standen. Aktuell sammelt er Spielpraxis bei uns, ob und wann er in den Kader der Ersten aufrückt, werden die kommenden Wochen zeigen."