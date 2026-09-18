FCEK II ist gewarnt Mülheim-Kärlich II kommt mit 8:1 nach Emmelshausen Michael Bongard 18.09.2026, 12:32 Uhr

i Für Dominik Kunz (in Weiß) und seinen FC Emmelshausen-Karbach II steht nach dem 0:0 in Güls am Sonntag (15 Uhr) das Heimspiel in Emmelshausen gegen die SG Mülheim-Kärlich II an. Christian Kiefer

Mit einem Heimsieg am siebten Spieltag der Bezirksliga Mitte will der FC Emmelshausen-Karbach II am Sonntag mit dem Gast SG Mülheim-Kärlich II nach Punkten gleichziehen.

Der FC Emmelshausen-Karbach II hat nach sechs Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte nur sieben Zähler auf dem Konto. Ein Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) in Emmelshausen gegen die SG Mülheim-Kärlich II würde dem FCEK II gut zu Gesicht stehen. Aber die Gäste um den früheren TSV-Spieler und Karbach-Akteur David Peifer, der Grendericher ist seit der vergangenen Saison Trainer bei der SG-Reserve, kommen mit einem 8:1-Triumph im Rücken nach ...







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