Mit einem Heimsieg am siebten Spieltag der Bezirksliga Mitte will der FC Emmelshausen-Karbach II am Sonntag mit dem Gast SG Mülheim-Kärlich II nach Punkten gleichziehen.
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Der FC Emmelshausen-Karbach II hat nach sechs Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte nur sieben Zähler auf dem Konto. Ein Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) in Emmelshausen gegen die SG Mülheim-Kärlich II würde dem FCEK II gut zu Gesicht stehen. Aber die Gäste um den früheren TSV-Spieler und Karbach-Akteur David Peifer, der Grendericher ist seit der vergangenen Saison Trainer bei der SG-Reserve, kommen mit einem 8:1-Triumph im Rücken nach ...