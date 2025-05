Zweimal ging der TuS Oberwinter bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich II in Führung und unterlag letztlich doch deutlich. Mit einem 6:3 (2:2)-Heimsieg schaffte die Rheinlandligareserve aus Mülheim-Kärlich den siebten Rückrundensieg und jubelte über den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte.

Der TuS begann auf dem Mülheimer Kunstrasen engagiert und erfolgreich. Husameldin Ibrahim traf nach zehn Minuten zum 1:0. Auch das 2:0 lag in der Luft. Yassin Boutziri und Max Blohm hatten gute Gelegenheiten, nutzten diese aber nicht. Die SG 2000 hielt mit individueller Qualität dagegen: Tobias Uhrmacher glich die erste Führung aus (32.) und später auch die zweite Führung, die Oberwinters Liongo Adondo fast im Gegenzug nach dem Ausgleich erzielte. Uhrmacher gelang sein zweiter Treffer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff nach Ballverlust von Boutziri.

Nach der Pause macht SG-Reserve innerhalb von acht Minuten alles klar

„Das war für mich der Knackpunkt des Spiels. Wir haben auf Uhrmacher als einen der wichtigsten Akteure hingewiesen, aber so recht fühlte sich keiner verantwortlich“, haderte TuS-Trainer Cornel Hirt. Auch haderte der Oberwinterer Trainer mit der Anfangsphase nach der Halbzeit. Binnen acht Minuten erzielte Mülheim-Kärlich gleich drei Treffer durch Steven Mossakhani (47.) per Kopf, Alexander Ohlig (48.) und Ben Vulicevic (55.). Vor allem die linke Abwehrseite bekamen die Oberwinterer nie wirklich geschlossen. „Aber wir haben uns danach auch nicht aufgegeben, auch wenn die zweite Halbzeit schon deutlich schlechter war. Mülheim hat die Führung souverän heruntergespielt“, meinte Hirt.

Bei Mülheim-Kärlich herrschte große Zufriedenheit. Denn weil die SG Maifeld-Elztal gegen den TuS Mayen nicht über ein 1:1 hinauskam, steht der Klassenverbleib der Reserve schon vor dem letzten Spieltag am kommenden Samstag fest. „Wir haben in der Hinrunde, obwohl wir da nur acht Punkte holten, auch nicht so schlecht gespielt, sondern uns hat da einfach das Spielglück gefehlt. Aber das wir das noch aufgeholt haben, da kann ich nur sagen: Riesenkompliment an die Mannschaft“, sagte SG-Trainer Marcus Fritsch.

SG Mülheim-Kärlich II - TuS Oberwinter 6:3 (2:2)

SG Mülheim-Kärlich II: Horn – Slowik, Hollendung (46. Schmidt), Kuhn (86. Sefa), Berghoff (46. Häuber), Semmler, Uhrmacher, Vulicevis, Freisberg, Moosakhani, Ohlig (70. Suta).

TuS Oberwinter: Nett - Stein, Bollig (M.T. Begen), K.M. Begen, Wiest (46. Koll), Ibrahim, Gies (65. Aldakak), Spahn, Boutziri (86. Schneider), Adondo, Blohm.

Schiedsrichter: Dominik Link (Ellern).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Husameldin Ibrahim (10.), 1:1 Tobias Uhrmacher (32.), 1:2 Liongo Adondo (33.), 2:2 Uhrmacher (45.), 3:2 Steven Moosakhani (47.), 4:2 Alexander Ohlig (48.), 5:2 Ben Vulicevic (55.), 5:3 Adondo (53.), 6:3Kenan Suta (90.).