SG-Kapitän fällt länger aus Mülheim-Kärlich empfängt schwächelnde Neuwieder Jan Müller 25.09.2026, 10:12 Uhr

i Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich (weiße Trikots) möchte von Spiel zu Spiel schauen. René Weiss

Überraschend verspielte das Team vom Trainerduo Peifer/Uhrmacher zuletzt eine Führung. Jetzt kommt der HSV Neuwied.

Das erste Viertel der Bezirksligasaison wird mit dem achten Spieltag absolviert sein. Für die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich läuft es bislang zufriedenstellend und sollte das Team von Trainerduo David Peifer/Tobias Uhrmacher am Sonntag (15 Uhr) ihr Heimspiel gegen den vorletzten HSV Neuwied erfolgreich gestalten, würde sich die Rheinlandligareserve wohl endgültig ins obere Tabellendrittel absetzen können.







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