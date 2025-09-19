Die Reserve der SG Mülheim-Kärlich ist in der Augst zu Gast. Beim bislang gut spielenden Neuling hat die SG 2000 II einiges vor.
Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) beim stark aufspielenden Aufsteiger SG Augst. Nach dem erfolgreichen Husarenritt der Vorwoche, als die SG II beim 1:1-Unentschieden als erste Mannschaft überhaupt dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte, dem TuS Mayen, einen Punktverlust zufügen konnte, will das Team rund um Trainer Ahmed Akbulut den positiven Trend der vergangenen Wochen mit einem Sieg bei der ...