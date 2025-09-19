SG-Reserve beim Aufsteiger Mülheim II will sich in der Augst nicht verstecken Jan Müller 19.09.2025, 14:56 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die Reserve der SG Mülheim-Kärlich ist in der Augst zu Gast. Beim bislang gut spielenden Neuling hat die SG 2000 II einiges vor.

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) beim stark aufspielenden Aufsteiger SG Augst. Nach dem erfolgreichen Husarenritt der Vorwoche, als die SG II beim 1:1-Unentschieden als erste Mannschaft überhaupt dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte, dem TuS Mayen, einen Punktverlust zufügen konnte, will das Team rund um Trainer Ahmed Akbulut den positiven Trend der vergangenen Wochen mit einem Sieg bei der ...







Artikel teilen

Artikel teilen