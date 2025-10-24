Es sind wichtige Wochen für die SG Mülheim-Kärlich II. Bislang gab’s in den Spielen gegen Konkurrenten um den Klassenverbleib einen Sieg und eine Niederlage. Nun folgen drei weitere Partien gegen abstiegsgefährdete Klubs.
Lesezeit 1 Minute
Für die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich steht am Wochenende der dritte Part der fünfteiligen Serie gegen direkte Konkurrenten um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Programm. Nach einem 2:1-Sieg gegen den FC Urbar verpasste es die Elf von Trainer Ahmet Akbulut zuletzt, gegen die SG Westum/Löhndorf nachzulegen und verlor auswärts mit 1:2.