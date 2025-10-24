SG-Reserve spielt auswärts Mülheim II will Gelegenheit bei SG Viertäler nutzen Jan Müller 24.10.2025, 11:25 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Es sind wichtige Wochen für die SG Mülheim-Kärlich II. Bislang gab’s in den Spielen gegen Konkurrenten um den Klassenverbleib einen Sieg und eine Niederlage. Nun folgen drei weitere Partien gegen abstiegsgefährdete Klubs.

Für die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich steht am Wochenende der dritte Part der fünfteiligen Serie gegen direkte Konkurrenten um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Programm. Nach einem 2:1-Sieg gegen den FC Urbar verpasste es die Elf von Trainer Ahmet Akbulut zuletzt, gegen die SG Westum/Löhndorf nachzulegen und verlor auswärts mit 1:2.







Artikel teilen

Artikel teilen