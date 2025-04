Der FV Rübenach hat sich durch den 3:1-Sieg bei der SG Argenthal seine gute Position in der Fußball-Bezirksliga Mitte erhalten und kann, auf dem zweiten Platz liegend, in Ruhe schauen, was die Konkurrenten am Mittwoch machen. Aussichtsreichster Verfolger ist der SV Weitersburg, der den TuS Mayen zu Gast hat. Den Hoffnungsfunken, doch noch den Klassenverbleib zu schaffen, hat sich die Mülheim-Kärlicher Reserve durch den schwer erkämpften Sieg in Rheinböllen erhalten. Am Mittwoch kommt der Aufsteiger aus Untermosel ans Schul-und Sportzentrum und wird für die Einheimischen sicher eine hohe Hürde darstellen.

FC Metternich – SV Oberwinter Mi., 18.30 Uhr

Recht gelassen kann der FC Metternich ins Heimspiel gegen Oberwinter gehen. „Durch die Rückkehr von Nils Vogt, Tarek Abbade und Yannik Yannik Felber steht mir wieder mehr Personal zur Verfügung. Dadurch erhöhen sich unsere Chancen auf einen Sieg, den wir anstrebenm, um noch unter den ersten Fünf zu landen“, erläutert Metternichs Trainer Leo De Sousa das Ziel der Germania.

SV Anadolu Koblenz – SG Maifeld-Elztal Mi., 19.30 Uhr

„Wir haben uns vorgenommen, die nächsten drei Spiele zu gewinnen. Den Anfang haben wir mit dem 4:1-Sieg in Ahrweiler gemacht. Jetzt wollen wir gegen die SG Maifeld-Elztal nachlegen. Wenn wir mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen, sollte uns das auch gelingen“, sagt Anadolus Trainer Dzenis Ramovic. Der Gastgeber ist klarer Favorit, und dem Trainer steht gegen die fast schon abgestiegenen Maifelder der komplette Kader zur Verfügung.

SV Weitersburg – TuS Mayen Mi., 19.45 Uhr

Durch die guten Leistungen nach der Winterpause hat sich für Weitersburg noch die Chance auf die Relegation eröffnet. „Das belastet uns keineswegs, wir gehen locker und entspannt an die Aufgabe. In Weitersburg freut man sich besonders auf das Wiedersehen mit Trainer Marc Steil. Wir stehen nicht unter Druck und schauen von Spiel zu Spiel“, sagt der Weitersburger Trainer David Koca, dem alle Akteure zur Verfügung stehen.

SG Mülheim-Kärlich II – SV Untermosel Mi., 20 Uhr

Der schwer erkämpfte Sieg in Rheinböllen ist für Mülheim-Kärlich fast nichts Wert, wenn gegen Untermosel nicht nachgelegt wird. „In Rheinböllen waren wir nicht gut, das Beste war das Ergebnis. Gegen Untermosel reicht solch eine Leistung nicht“, warnt Mülheim-Kärlichs Trainer Marcus Fritsch seine Mannschaft und ergänzt: „Unser Vorhaben ist es, Druck auf Boppard aufzubauen, das geht nur durch einen Sieg.“

„Als Punktelieferant fahren wir sicher nicht nach Mülheim-Kärlich. Wir werden uns sportlich fair verhalten und versuchen, zu gewinnen. Dass es nicht einfach wird, ist uns schon klar, aber wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten alles tun, um mit einem Sieg die Heimreise anzutreten“, sagt Untermosels Trainer Tobias Wirtz, dem natürlich der Aufwärtstrend der Gastgeber nicht verborgen blieb.