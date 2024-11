Duell am Freitagabend Mülheim II hat sich gegen Oberzissen viel vorgenommen Jan Müller 14.11.2024, 16:09 Uhr

i Die Hürde "Weitersburg" (gelbe Trikots) hat der SV Oberzissen (rechts Julien Müller) zuletzt nicht genommen und mit 1:2 verloren. Nun soll bei Schlusslicht Mülheim II wieder eine bessere Leistung folgen. Vollrath

Fußball-Bezirksligist SV Oberzissen kommt am Freitag im Spiel bei Schlusslicht SG 2000 Mülheim II um die Favoritenrolle nicht umhin. Allerdings hat sich die SG-Reserve für die nun anstehenden Spiele noch einiges vorgenommen.

Oberzissen. Während die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich vor einer wohl vorentscheidenden englischen Woche in der Fußball-Bezirksliga Mitte steht, will SV Oberzissen am Freitag (20 Uhr) in seinem Gastspiel beim Ligaschlusslicht ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt beim 1:2 im Heimspiel gegen den SV Weitersburg.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen