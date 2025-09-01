In der Frühphase der Saison hat jedes Ergebnis teils große Folgen in der Tabelle. Durch ihren Sieg gegen den HSV Neuwied verbesserte sich die SG Mülheim-Kärlich II auf Platz sechs der Bezirksliga Mitte, während die Gäste auf Rang elf abrutschten.

Gelauert, Fehler bestraft, gewonnen – über diesen Weg hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich II ihr Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den HSV Neuwied glatt mit 3:0 (0:0) gewonnen. „Ein verdienter Sieg“, fasste SG-Trainer Ahmet Akbulut zusammen und hatte damit durchaus Recht. Gleichzeitig hätten die Gäste am frühen Sonntagabend gut und gerne auch locker drei Tore schießen und Zählbares mit auf die andere Rheinseite nehmen können nach einer Begegnung, die gemessen an den Chancen auch 5:5 hätte enden können.

„Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit Oberwasser haben werden, und haben unseren Plan, das Zentrum kompakt zu halten und Aktionen über die Außenbahnen zu haben, sehr gut umgesetzt.“

Ahmet Akbulut, Trainer SG 2000 Mülheim-Kärlich II﻿

Zu viele vergebene Chancen seitens des HSV gepaart mit einfachen Fehlern kosteten der Mannschaft von Stefan Fink Punkte. „Wir wussten genau, dass wir viel den Ball haben werden und wir zu Chancen kommen, wenn wir es gut ausspielen. Aber auch, dass es gefährlich wird, wenn wir Fehler machen“, sagte der Neuwieder Trainer. Aus diesen Fehlern resultierten Mülheimer Chancen unter anderem durch den dribbelstarken Maxim Pede (14.) und Elias Mohebzada (44.). Die Gäste agierten vor dem gegnerischen Tor hin und wieder zu kompliziert und machten aus ihren Abschlüssen zu wenig. Giovanni Landi (8.), Fabian Weber (18., 32.) und Niklas Leitner (45.+1) hatten kein Fortune beim Abschluss.

Nach der Pause legten die Einheimischen einen Blitzstart hin. 28 Sekunden waren gespielt, als Martin Zabert nach sehenswerter Vorarbeit von Maximilian Pede und Elias Mohebzada das 1:0 erzielte. Die Rheinlandliga-Reserve spielte ihre Aktionen besser zu Ende. So auch beim 2:0 durch Pede (60.) und dem 3:0 durch Elias Mohebzada (63.). Innerhalb einer Viertelstunde entschied sie die Begegnung für sich, zog sich danach aber in die Passivität zurück. „Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit Oberwasser haben werden, und haben unseren Plan, das Zentrum kompakt zu halten und Aktionen über die Außenbahnen zu haben, sehr gut umgesetzt“, schilderte Trainer Akbulut.

„Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Und dann wird es schwierig zu gewinnen.“

Stefan Fink, Trainer HSV Neuwied

Schnörkellos drosch Mülheims Hintermannschaft den Ball zum Beispiel dreimal schnurstracks in Richtung des angrenzenden Beachvolleyball-Feldes, anstatt auch nur das kleinste Risiko einzugehen. Neuwied drückte jetzt, brachte den Ball immer wieder über die Aktivposten Yannik Finkenbusch, Fabian Weber, Giovanni Landi und Sebastian Seemann in den Mülheimer Strafraum, hätte an diesem Tag aber wohl bis zur einbrechenden Dunkelheit spielen können, ohne den Ball im Tor unterzubringen.

Entweder fehlten der letzte Pass oder die Genauigkeit beim Abschluss – oder Mülheims starker Rückhalt Daniel Kluge parierte sicher, was auf ihn zu kam. Gemeinsam mit Pede war er der Beste in Reihen der Platzherren. Ja, mit mehr Kaltschnäuzigkeit beim Abschluss hätte der Heimatsportverein auch in den letzten 20 Minuten noch ausgleichen können. Fink hatte sich mehr erwartet. „Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht“, meinte er. „Und dann wird es schwierig zu gewinnen.“

SG 2000 Mülheim-Kärlich II – HSV Neuwied 3:0 (0:0)

SG Mülheim-Kärlich II: Kluge – Bardhaj, Sauerborn, Ibrahim, B. Schmidt (29. Mulara) – Mohebzada, Karvelat (66. Berghoff), Semmler, Hinz (66. Weeser) – Pede (72. Douwa), Zabert (81. S. Schmidt).

HSV Neuwied: Buchner – Jean Francois, C. Fink, Fensterseifer (46. Esper) – Finkenbusch – Christ (61. Goßler), Weber, Ahrendt, Leitner, Landi (78. Hardt) – Seemann (70. Daun).

Schiedsrichter: Jonas Braun (Burgbrohl).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Martin Zabert (46.), 2:0 Maxim Pede (60.), 3:0 Elias Mohezada (63.).