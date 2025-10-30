SG II will hinten raus Mülheim hat den gleichen Wunsch wie Gegner Oberwinter Jan Müller 30.10.2025, 14:47 Uhr

i Er hat eigentlich keinen Grund, skeptisch zu sein: Trainer Ahmet Akbulut spielt mit seiner SG Mülheim-Kärlich II zu Hause gegen den TuS Oberwinter, und daheim ist die SG-Reserve bislang noch ungeschlagen. Wolfgang Heil

Zu Hause ist die SG Mülheim-Kärlich II in dieser Saison bärenstark und hat bislang noch kein Spiel verloren. Nun kommt der TuS Oberwinter ans Schulsportzentrum.

Drei Spiele hat die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga Mitte noch zu absolvieren. In den nächsten zwei Partien trifft die Elf von Trainer Ahmet Akbulut dabei auf direkte Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte, den Anfang macht am Sonntag der TuS Oberwinter, der ab 15 Uhr auf dem Kunstrasen am Mülheim-Kärlicher Schulzentrum gastiert.







