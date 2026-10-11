1:1-Unentschieden überrascht Mülheim freut sich: Anadolu versemmelt etliche Chancen Jan Müller 11.10.2026, 20:21 Uhr

i Keinen Grund, sich zu ärgern, hatte David Peifer, der Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich II – denn seine Mannschaft konnte mit dem 1:1 gegen Anadolu hochzufrieden sein. René Weiss

In der Bezirksliga Mitte trennen sich Mülheim-Kärlich II und Anadolu Koblenz mit einem 1:1. Trotz drückender Überlegenheit und zahlreicher Chancen verpasst Anadolu den Sprung nach vorn. Die Rote Karte in der Nachspielzeit sorgt für Gesprächsstoff.

Von einem leistungsgerechten Unentschieden wollten und konnten nach dem Abpfiff weder das Trainerduo der SG 2000 Mülheim-Kärlich II, David Peifer und Tobias Uhrmacher, noch Gästetrainer Dzenis Ramovic sprechen – und doch endete die Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Mülheimer Rheinlandligareserve und Anadolu Koblenz mit 1:1 (0:0).







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