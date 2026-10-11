In der Bezirksliga Mitte trennen sich Mülheim-Kärlich II und Anadolu Koblenz mit einem 1:1. Trotz drückender Überlegenheit und zahlreicher Chancen verpasst Anadolu den Sprung nach vorn. Die Rote Karte in der Nachspielzeit sorgt für Gesprächsstoff.
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Von einem leistungsgerechten Unentschieden wollten und konnten nach dem Abpfiff weder das Trainerduo der SG 2000 Mülheim-Kärlich II, David Peifer und Tobias Uhrmacher, noch Gästetrainer Dzenis Ramovic sprechen – und doch endete die Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Mülheimer Rheinlandligareserve und Anadolu Koblenz mit 1:1 (0:0).