Dass beim Duell zwischen dem Spitzenreiter SV Eintracht Mendig (48 Punkte) und dem Ligaschlusslicht SG 2000 Mülheim-Kärlich II (13 Punkte) die Rollen klar verteilt sind, versteht sich von selbst. Ganz so einfach, wie es auf dem Papier aussehen mag, wird die Auswärtsaufgabe der Vulkanstädter am Sonntagnachmittag (15 Uhr) jedoch nicht werden, meint zu mindestens Eintracht-Coach Damir Mrkalj.

„Mülheim-Kärlich II hat vergangene Woche nach langer Zeit nochmal einen Sieg eingefahren und wird nun mit neuem Selbstvertrauen und kann, aufgrund der Tabellensituation, ohne Druck gegen uns auflaufen. Zudem weiß man nie, welche Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft aushelfen.“ Mrkalj will den Gegner mit diesen Worten nicht unnötig starkreden, vielmehr soll es eine Warnung sein, dass seinem Team ein ähnlich schwerer Gang, wie vor rund zwei Wochen in Emmelshausen bevorsteht. Beim TSV musste man sich mit 1:2 geschlagen geben, was vor allem daran lag, dass man selbst nicht das eigene Leistungsmaximum abrufen konnte.

Bei Zimmer die Belastung dosieren, Stalph fehlt

Im Heimspiel gegen Weitersburg am vergangenen Wochenende fanden die Mendiger an der heimischen Brauerstraße direkt wieder in die Erfolgsspur zurück. Mrkalj würde daran gerne anknüpfen, jedoch muss der Trainer der Eintracht ein wenig umbauen. So wird der spielende Co-Trainer Kodai Stalph mit einer Bänderverletzung im Fuß, wie befürchtet, erst einmal ausfallen. Stalphs Platz in der Innenverteidigung könnte Pascal Zimmer, der vergangene Woche sein Startelf-Comeback gab, übernehmen.

Fehlen werden zudem verletzungsbedingt Carsten Thelen und Jacob Groß sowie der privat verhinderte Julian Gross, dafür kehrt Daniel Ley in den Kader zurück. „Wir müssen gerade bei Pascal Zimmer die Belastung ein wenig steuern. Ansonsten fehlt zwar der eine oder andere, allerdings ist unser Kader breit genug, um diese Ausfälle zu kompensieren“, erklärt Mrkalj.