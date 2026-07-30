6:0 gegen Andernacher A-Jugend Moustafa netzt dreimal für Emmelshausen-Karbach II Michael Bongard 30.07.2026, 12:55 Uhr

i Symbolbild dpa

Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II hat kurz vor dem Meisterschaftsauftakt noch einen standesgemäßen Erfolg gegen die Andernacher A-Jugend eingefahren.

In seinem letzten Testspiel vor dem Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Mitte (Heimspiel am 9. August gegen den SV Oberzissen) hat sich der FC Emmelshausen-Karbach II noch etwas Selbstvertrauen geholt: Das Team von Christoph Fahning schlug mit 6:0 (3:0) den Nachwuchs der SG 99 Andernach, der in der A-Jugend-Rheinlandliga beheimatet ist und vom Ex-Karbacher Jan Engels trainiert wird.







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