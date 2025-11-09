3:2-Heimsieg gegen Westum Mörschbacher müssen bis zum Schluss zittern Joachim Jörg 09.11.2025, 20:20 Uhr

i Hart umkämpft war die Partie in Mörschbach: Die heimische SG (rote Trikots) um Leo Wilhelm setzte sich knapp mit 3:2 gegen die SG Westum/Löhndorf durch. Wilhelm gelang in der 58. Minute der 3:2-Siegtreffer. Christian Kiefer

Vierter Heimsieg in Serie für die SG Mörschbach: Gegen die SG Westum/Löhndorf mussten die Hunsrücker beim 3:2 aber bis zum Schlusspfiff zittern.

Wieder ein Dreier für die Dreier-Koalition vom Hunsrück: Am 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gewann die favorisierte SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal vor 130 Zuschauern auf dem etwas abgetrockneten Rasenplatz am Mörschbacher Metzenweg gegen die SG Westum/Löhndorf mit 3:2 (1:2) und konnte damit den gewünschten Aufwärtstrend nach dem glanzvollen 6:0-Erfolg vor Wochenfrist gegen den HSV Neuwied und nunmehr drei Siegen aus den letzten ...







Artikel teilen

Artikel teilen