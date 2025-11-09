Mörschbacher müssen bis zum Schluss zittern

Vierter Heimsieg in Serie für die SG Mörschbach: Gegen die SG Westum/Löhndorf mussten die Hunsrücker beim 3:2 aber bis zum Schlusspfiff zittern.
Lesezeit 2 Minuten
Wieder ein Dreier für die Dreier-Koalition vom Hunsrück: Am 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gewann die favorisierte SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal vor 130 Zuschauern auf dem etwas abgetrockneten Rasenplatz am Mörschbacher Metzenweg gegen die SG Westum/Löhndorf mit 3:2 (1:2) und konnte damit den gewünschten Aufwärtstrend nach dem glanzvollen 6:0-Erfolg vor Wochenfrist gegen den HSV Neuwied und nunmehr drei Siegen aus den letzten ...