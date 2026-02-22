Oberwesel 5:1, FCEK II 3:4
Mörschbacher kassieren sieben Stück in Schweich
So verlief das Testspielwochenede für das Rhein-Hunsrücker Bezirksliga-Trio Mörschbach, Emmelshausen-Karbach II und Viertäler Oberwesel.

Für das Bezirksliga-Trio Mörschbach, Emmelshausen-Karbach II und Viertäler Oberwesel geht es am kommenden Wochenende wieder um Punkte. So verliefen die letzten Testspiele:TuS Schweich – SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen 7:3 (2:2). Vier Testspiele hatte der Bezirksliga-Neunte Mörschbach gewonnen, im fünften und letzten Test gab es eine Klatsche am Schweicher Winzerkeller.

