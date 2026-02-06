2:0 in Gondershausen Mörschbacher gewinnen bei guten Morshausenern Michael Bongard 06.02.2026, 12:13 Uhr

Bezirksligist Mörschbach hat das Testspiel beim A-Klasse-Spitzenreiter Morshausen 2:0 gewonnen und sein nächstes Vorbereitungsmatch am Sonntag bei Metternich II abgesagt.

Nach dem 5:1 gegen Südwest-Landesligist SV Winterbach und dem 8:2 gegen den A-Klasse-Tabellensechsten SG Dickenschied/Gemünden haben die Bezirksliga-Fußballer der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen auch ihr drittes Testspiel in der Wintervorbereitung gewonnen: In Gondershausen gewannen die Mörschbacher beim A-Klasse-Spitzenreiter SG Morshausen mit 2:0 (0:0).







