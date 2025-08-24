Nur noch Aufsteiger FC Urbar hat null Punkte in der Bezirksliga Mitte. Die SG Mörschbach hat am dritten Spieltag erstmals Zählbares verbucht, auch wenn das 2:2 gegen den TuS Ahbach niemanden bei den Hunsrückern zufrieden stellte.

Der erste Punkt ist eingetütet für die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Gegen „Ligen-Wechsler" TuS Ahbach (letzte Saison Bezirksliga West) gab es in Mörschbach ein 2:2 (1:1)-Remis auf spärlichem Leistungsniveau. Semih Backes’ umjubelter „2:1-Siegtreffer" (85.) war nur ein vermeintlicher – Ahbach antwortete noch mit dem 2:2 (88.).

Beide Teams traten recht dezimiert an. Vor neun Tagen zog sich Nico Merg bei der ganz späten 1:2-Niederlage in Metternich einen Muskelfaserriss zu, Kim Moritz Heydorn verletzte sich unter der Woche im Training am Knie. Auch die Gäste unweit des Nürburgrings konnten nur zwei gesunde Feldspieler auf die Reservebank packen. Den ersten Torschuss gaben sie dennoch ab, Mittelstürmer Nicolas Clausen verzog mit dem starken linken Fuß leicht (2.).

Wiedergenesener Julian Vogt verursacht Elfmeter

Nach einer guten Viertelstunde köpfte SG-Spielertrainer Simon Peifer gen Gästewinkel, Torwart Justin Hellenthal fischte das Leder aber aus Selbigem (16.). Quasi im Gegenzug testete wieder Clausen nach einem Dribbling Leon Roths Handschuhe (18.). Der erste Jubel erschallte dann auf Gastgeberseite: Zuckerpass von Leo Wilhelm auf Peifer – es stand 1:0 (31.). Kurz vor dem Wechsel der Ausgleich. Der nach langer Verletzung zurückgekehrte Julian Vogt fällte Peter Grün, Strafstoß. Im Nachschuss versenkte Clausen zum 1:1 (40.).

Wechsel dann zur Pause, Robin Gründer für Vogt. Möglicherweise aus zwei Gründen, zum einen war es für Vogt das erste Spiel seit Langem, zum anderen hatte er bereits gelb-vorbelastet den Elfer verschuldet. Jedenfalls vergab Gründer eine Daniel-Römer-Hereingabe am langen Pfosten aus zwei Metern kläglich (73.), zuvor blockte Leon Schulzki in allerhöchster Not den Schuss von Clausen stark (63.). Gründer korrigierte seinen Fehlschuss, assistierte Backes bei dessen 2:1 (85.), ehe der eingewechselte Marius Haas noch auf den gerechten 2:2-Endstand stellte.

Ahbachs Coach Roger Stoffels, der Belgier war früher Co-Trainer unter dem Mainzer Kult-Coach Wolfgang Frank (verstorben 2013) bei dessen letzter Station, dem KAS Eupen in Belgien, meinte: „Wenn man Profis trainiert hat, ist es manchmal schwierig, Amateure zu animieren. Ich musste von außen immer antreiben, die Personaldecke ist sehr dünn. In unserer Situation müssen wir alles mitnehmen. Wir sind in einer neuen Liga mit fünf Punkten aus drei Spielen schon angekommen und sind noch ungeschlagen."

Peifer war weniger angetan ob der Ausbeute, zumal er im Vorfeld von einem Heimspiel sprach, das man gewinnen sollte: „Wir haben zu Hause immer den Anspruch, zu gewinnen." Dann wurde er konkreter: „Ich habe bei Ahbach vielleicht drei Chancen gezählt, da hatten wir schon ein paar mehr. In der ersten Halbzeit haben wir aber mit zu vielen langen Bällen operiert." Peifer zog sich dann selbst ein wenig ins Mittelfeld zurück: „Wir haben dann mehr Fußball gespielt. Gerade wenn man den späten Zeitpunkt unseres 2:1-Treffers sieht, hätte ich mir gewünscht, den Sieg mitzunehmen." Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es für die SG in Mörschbach weiter mit dem Zweitrundenspiel im Rheinlandpokal gegen den TuS Immendorf.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen - TuS Ahbach 2:2 (1:1)

Mörschbach: Roth – Thiele, M. Schulzki, L. Schulzki, Vogt (46. Gründer) - Lorenz, Backes, Wilhelm - Paul (83. Menk), Peifer, Römer.

Ahbach: Hellenthal – Müller, Mauren, Cläsgens, Meyer - Grün, Nahrings (73. Haas), Krämer, D. Clausen, Hermes (88. Hertel) - N. Clausen .

Schiedsrichter: Nicolas Becker (Pölich).

Zuschauer: 175.

Tore:1:0 Peifer (31.), 1:1 N. Clausen (40.), 2:1 Backes (85.), 2:2 Haas (88.).

Besonderheit: Roth (Mörschbach) hält Foulelfmeter von N. Clausen (40.).