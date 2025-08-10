Die SG Mörschbach hatte sich ihren Start in die Bezirksliga Mitte sicherlich anders vorgestellt, als daheim gegen einen Neuling 2:5 zu verlieren. Die Gäste aus Augst überraschten zudem noch mit einem Blitztransfer.

Deftige Niederlage beim Saisonauftakt: Gegen den Aufsteiger und A-Klasse Koblenz-Meister SG Augst Eitelborn unterlag die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen in der Fußball-Bezirksliga Mitte daheim mit 2:5 (2:1). Die Westerwälder Torfabrik der Vorsaison (mehr als 100 Tore) drehte die Begegnung in Mörschbach in Abschnitt zwei binnen elf Minuten komplett. Zuvor trafen Spielertrainer Simon Peifer (21.) und Daniel Römer (34.) noch zur 2:1-Pausenführung für die Gastgeber.

Von Beginn an versteckte sich der Gast nicht. Zielten Sebastian Knopp für Eitelborn (4.) und Daniel Römer (7.) für die Heimelf noch daneben, vollbrachte Moritz Brendler in Minute zehn Zählbares. Nach Karim Bejaouis Energieleistung landete das Leder über Umwege bei ihm, es stand 0:1. Da Mörschbach aber einen guten ersten Durchgang erwischte, schlugen sie alsbald zurück. Ein 40-Meter-Sahneball von Marvin Schulzki fand Peifer. Und da dessen Ballmitnahme wie Abschluss gleich stark waren, hieß es 1:1 (21.). Römer veredelte die Drangperiode der Hausherren, nach einer Finte im gegnerischen Sechzehner netzte er mit dem rechten Fuß zum 2:1 (34.). Brendler fand aus elf Metern mit dem Pausenpfiff nur die fangbereiten Arme von Heimkeeper Leon Roth (45.).

Partie kipp nach der Pause immer mehr

Halbzeit. Und nach dieser kippte die Partie zusehends. Die SG Augst wurde immer stärker, erst recht als Gästespielertrainer Robin Reifenberg in Minute 58 dreifach wechselte. Er brachte Jannik Liessner, sich selbst und Marcel Christ. Marcel Christ, wird sich der eine oder andere fragen? Genau, der Ex-Oberligakicker (neun Jahre beim TSV Emmelshausen aktiv) kam unter der Woche aus Weitersburg. „Ich habe am Donnerstag spontan einen Amateurvertrag unterschrieben“, verriet der Linksaußen. Christ ist mit dem Augster Trainerteam befreundet. Als man von leichten Differenzen zwischen dem spielenden Co-Trainer Christ und dem SV Weitersburg hörte, sprach man den mittlerweile 33-Jährigen kurzerhand an.

Jedenfalls hatte Christ nach seiner Einwechslung oft den Fuß in den Gäste-Angriffen. Zum Beispiel der gut getimte Pass vor dem 2:2 des auffälligen Lennox Simon (63.). Auf Vorlage des eingewechselten Ryan Frantz durfte sich Paul Marzi beim 2:3 (70.) die Ecke aussuchen, wieder Simon mit feinem Lupfer zum 2:4 (74.) und Maximilian Schneiders Schlusspunkt zum 2:5 (90.) drückten das Ganze in Zahlen aus.

Peifer: Wir waren einfach nicht mehr mutig genug

Reifenberg verriet nach Spielschluss: „Wir wollten die Partie lange offen halten. Aus Respekt vor den guten Mörschbacher Einzelspielern versuchten wir erst einmal kompakt zu stehen. Mit den Wechseln hat das dann am Ende natürlich super gepasst.“ Der Gast drehte also die Begegnung, holte sich den Dreier. Der leidtragende Coach Peifer wusste warum: „Wir waren einfach nicht mehr mutig genug. Auch wurden wir ungenau, haben viele Bälle zum Gegner gespielt.“ Komplett waren die Hausherren gewiss noch nicht, vier bis fünf urlaubende Akteure fehlten noch. Diese sind aber bis Freitagabend in Metternich wieder da: „Dann müssen wir die Punkte halt da holen“, so Peifer.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen – SG Augst Eitelborn 2:5 (2:1)

Mörschbach: Roth – Paul, M. Schulzki, L. Schulzki, Heydorn (85. Melsheimer) – Gründer (46. Badamsin), Backes, Wilhelm- Merg (78. Klockner), Peifer, Römer.

Augst: Gleis-Bejaoui (54. Frantz), Haas, Alscheid, Walker – Simon (79. Schneider), Marzi, Stieben (58. Reifenberg), S. Knopp (58. Liessner), B. Knopp (58. Christ) – Brendler.

Schiedsrichter: Dominik Franklin (Laufeld).

Zuschauer: 160.

Tore:0:1 Brendler (10.), 1:1 Peifer (21.), 2:1 Römer (34.), 2:2 Simon (63.), 2:3 Marzi (70.), 2:4 Simon (74.), 2:5 Schneider (90.).