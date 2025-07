Die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen hat ihren vorletzten Test vor dem Pflichtspielauftakt am Sonntag im Rheinlandpokal bei der FSG Vordereifel Kirchwald (Kreisliga B Staffel 8) beim A-Staffel-6-Team SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach absolviert und sich von den Gastgebern 1:1 (0:0) getrennt.

Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer war zufrieden: „Es war ein guter Test gegen einen guten Gegner. Man hat bei uns gemerkt, dass die Beine noch etwas schwer waren vom Training unter der Woche und dass die Abläufe noch nicht so automatisiert sind.“ Die Mörschbacher gingen eine gute Viertelstunde vor Schluss durch Joel Paul in Führung, der am langen Pfosten abstaubte, beide Seiten hatten zuvor gute Chancen gehabt. Den Ausgleich erzielte Jan-Philipp Jakobs per Elfmeter, nachdem ein Mörschbacher einen Schuss von Hausbays Neuzugang Liam Hammes mit dem Arm geblockt hatte. Mörschbach testet nun noch am Montag (19 Uhr) auf dem Sportfest in Horn gegen A-Klässler SG Bremm.